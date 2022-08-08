У виплаті понад ₴300 тис. заробітної плати «мертвим душам» підозрюється ексдиректор КП

Прокурори Вишгородської окружної прокуратури повідомили про підозру колишньому директору одного з комунальних підприємств Вишгородського району за фактом службового підроблення та розтрати бюджетних коштів (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, підозрюваний вносив недостовірні відомості до табелів обліку робочого часу фіктивно найманим працівникам. На підставі вказаних документів особи, які фактично не працювали в організації, отримували заробітну плату.

Відтак, ексдиректор здійснив розтрату бюджетних коштів в сумі понад 300 тис грн.

Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура