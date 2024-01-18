У Ямполі жінку під час побачення пограбував знайомий по соцмережі

16 січня з повідомленням про пограбування в поліцію звернулась 31-річна мешканка Ямполя. Жінка розповіла, що запросила до себе в гості чоловіка, з яким познайомилась у соціальних мережах. Перебуваючи в будинку потерпілої, зловмисник привласнив її мобільний телефон. Заявниця помітила зникнення телефону та почала вимагати його повернення. Однак чоловік, ігноруючи її вимоги, втік з гаджетом.

Правоохоронці розшукали та затримали 24-річного зловмисника, коли він намагався виїхати з міста. У нього вилучили телефон потерпілої. Крім цього, встановлено, що фігурант вже перебуває в статусі підозрюваного за фактом крадіжки.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру.

За матеріалами Могилів – Подільського РУП