У Запоріжжі чоловік чинив опір законим вимогам поліцейського та спричинив йому тілесні ушкодження

Місцеві жителі влаштували збори біля однієї з адмінбудівель міста. На законну вимогу поліцейських припинити зібрання не відреагували, натомість вчинили конфлікт. Під час події один з учасників накинувся на правоохоронця. Нападника поміщено до ізолятора тимчасового тримання, йому повідомлено про підозру.

Учора, 30 липня, в одному з районів міста відбулися збори представників місцевої спільноти. Працівники поліції, які прибули на місце події, повідомили учасникам зібрання, що відповідно до Закону України «Про військовий стан» та наказу Запорізької військової адміністрації проведення мирних зборів, мітингів, проходів і демонстрацій під час дії воєнного стану заборонене.

Учасники заходу відмовились виконати законні вимоги правоохоронців щодо припинення зібрання, поводилися зухвало, на зауваження не реагували та чинили опір працівникам поліції. Один із чоловіків накинувся на поліцейського та спричинив йому тілесні ушкодження.

Правоохоронці затримали нападника на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Запорізької області