Полиция ищет сбежавшего виновника ДТП с двумя пострадавшими в Мариуполе (фото)

Полиция Мариуполя просит откликнуться свидетелей дорожно-транспортного происшествия с двумя пострадавшими в Левобережном районе, — сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Авария произошла в субботу, 10 октября, в 16:45 по улице Набережной.

Водитель автомобиля неустановленной марки столкнулся с автомобилем ВАЗ, под управлением 47-летнего мужчины. В результате последнее транспортное средство выехало на встречную полосу, где совершило лобовое столкновение с другим авто ВАЗ, в котором находились 23-летний мужчина и 24-летняя женщина.

Пострадавшие были госпитализированы в больницу.

Факт внесен в единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил дорожного движения». Досудебное расследование продолжается.

Свидетелей данного ДТП, у которых есть фото или видео с места аварии, просят обратиться в полицию по номерам: 0988230740 или 102. // ostro.org