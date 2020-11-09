В Запорожской области сожитель ударил девушку отверткой

Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Областного центра экстренной медицинской помощи.

Так, в селе Охримовка, что в Акимовском районе 26-летняя женщина получила ножевое ранение грудной клетки и живота. На месте работала 1 фельдшерская группа. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Как сообщили «Актуально» в пресс-службе ГУНП в Запорожской области, 8 ноября около 19:30 в Кирилловское отделение полиции поступило сообщение от жительницы села Охримовка 1994 года рождения о том, что ее подруге сожитель нанес телесное повреждение.

Следственно-оперативной группой установлено, что 8 ноября около 19 часов в одном из частных домовладений во время совместного распития спиртных напитков между двумя местными жителями, женщиной и мужчиной, возник конфликт, в ходе которого последний отверткой нанес 26-летней женщине непроникающее ранение туловища.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное производство. Начато досудебное расследование.