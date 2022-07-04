За спробу підкупу народного депутата за $100 тис. судитимуть голову громадської організації

Печерською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно голови однієї із громадських організації за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України).

Розслідуванням встановлено, що голова громадської спілки, яка опікується авторськими правами музичних виконавців на території України, звернувся до помічника народного депутата — голови одного з підкомітетів Верховної Ради України із пропозицією надання 100 000 доларів США неправомірної вигоди.

Ці кошти помічник повинен був передати народному депутату за блокування розгляду законопроекту, яким пропонувалося внести зміни до закону, що значно знизили б корупційні ризики у цій сфері.

Голову громадської спілки затримали правоохоронці під час передачі цієї суми коштів помічнику народного депутата.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося СВ Печерського УП ГУ Нацполіції у місті Києві за оперативного супроводу ГУ БКОЗ СБУ.

Київська міська прокуратура