Житель Одещини без навиків водіння і п’яним сів за кермо і скоїв ДТП з травмуванням товариша

Поліцейські висунули правопорушнику обвинувачення у порушенні правил безпеки дорожнього руху та відправили його на лаву підсудних.

Автопригода сталася в серпні в одному із сіл Коноплянської ОТГ. Місцевий чоловік не впорався з керуванням автомобілем «ВАЗ», виїхав з дороги і здійснив наїзд на бетонні опори лінії електромережі та кам’яну огорожу садиби.

У салоні легковика разом з водієм перебували його неповнолітній пасинок та товариш. Останній унаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримав множинні переломи ноги, струс головного мозку, садна, посттравматичний пульмоніт. Відповідно до висновку судово-медичного експерта, отримані потерпілим тілесні ушкодження відносяться до категорії середньої тяжкості.

«Поліцейські встановили, що керманич не навчався і не отримував водійське посвідчення, а відтак не мав права керувати транспортним засобом. Крім того, він сів за кермо автомобіля у стані сп’яніння», – розповів т.в.о. заступника начальника – начальник слідчого відділу Березівського районного відділу поліції Назарій Кучмій.

Також він зазначив, що на підставі зібраних доказів слідчі поліції висунули правопорушнику обвинувачення у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Цей злочин кваліфікується за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду. Згідно із санкцією статті, чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Наголошуємо: такі порушення тягнуть за собою покарання, але страшніше те, що вони можуть призвести до травмування та загибелі людей. Тож закликаємо всіх бути свідомими й неухильно дотримуватися норм чинного законодавства.

Березівський районний відділ поліції Одещини