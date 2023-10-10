19-річна тернополянка повідомила на «102» про вигаданий розбійний напад

Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб інкримінують працівники Тернопільського районного управління поліції 19-річній місцевій мешканці.

Дівчина 7 жовтня на лінію “102” повідомила про те, що на неї на вулиці Лесі Українки напали двоє невідомих чоловіків в чорних масках. За словами потерпілої, вони приклали ножа до її горла, заламали руки, кілька разів вдарили, а після цього забрали із сумки 3000 гривень й втекли.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Аби встановити невідомих, працівники карного розшуку опрацьовували камери відеоспостережень.

За деякий час дівчина зізналася, що все вигадала. Причина цього – брак уваги від батьків. Тернополянка сподівалася, що родичі приділятимуть їй більше уваги та співчуватимуть, коли дізнаються, що вона стала жертвою розбою.

Проте тепер за такий дзвінок вона відповідатиме у суді згідно зі статтею 183 КУпАП.

Пам’ятайте, що немотивовані дзвінки відвертають увагу правоохоронців від розкриття реальних злочинів та правопорушень.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області