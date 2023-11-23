обдуривши тернополянку, шахраї оформили на її ім‘я кредит

Отримати гроші в кредит без перевірок – послуга, яку пропонують сервіси фінансової допомоги. На жаль, користаються ними й шахраї, обдурюючи простих людей.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернула мешканка обласного центру і повідомила про те, що на її ім’я невідомий зловмисник оформив 8 000 гривень кредиту. Зі слів заявниці, їй зателефонував чоловік, назвався співробітником служби безпеки мобільного оператора і запропонував безкоштовну послугу – подання заявки на захист її номера. Тернополянка погодилася, не відаючи, що потрапила на гачок пройдисвіта.

Далі жінка робила все, як консультував дозвонювач,- повідомляла йому паролі, що приходили на її телефон, будучи переконаною, що це потрібно для подання заявки. Насправді це були коди з допомогою яких невідомий оформлював на тернополянку кредит і перекидав ці кошти на свій рахунок.

Поліцейські вживають заходів з метою встановити особу зловмисника, якого підозрюють у вчиненні шахрайських дій, а жителів Тернопільщини просять не вестися на «послуги», особливо безкоштовні, які вам пропонують невідомі особи в телефонному режимі. Пам’ятайте, за спокусу отримати щось «на халяву» доведеться дуже дорого заплатити.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області