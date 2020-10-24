В Славянске арестовали подозреваемого в убийстве

В Славянске суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 29-летнему мужчине, который подозревается в умышленном убийстве.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает УНН.

“Досудебным расследованием установлено, что вечером 18 октября 2020 года двое мужчин распивали алкогольные напитки. Между ними произошла ссора и гость, используя деревянную биту, нанес владельцу квартиры многочисленные удары по голове и туловищу. От полученных травм 56-летний потерпевший скончался на месте, а злоумышленник скрылся. Подозреваемый отправлен в следственный изолятор. Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет”, — говорится в сообщении.