На Чернігівщини пенсіонер на півмільйона гривень накупив у шахрая «царських монет» (фото)

Співробітники Прилуцького районного відділу поліції встановили місцеперебування особи, яка втерлася в довіру до пенсіонера та за понад півмільйона гривень продала йому монети, що майже нічого не коштують.

20 березня до Прилуцького районного відділу поліції звернувся 68-річний чоловік та розповів, що його ошукав незнайомець. За день до цього до пенсіонера підійшов молодий чоловік та запропонував придбати унікальні «царські монети». Прилучанина зацікавила така пропозиція, тож він оглянув товар та погодився його купити.

Продавець за 128 монет хотів отримати майже півмільйона гривень. Пенсіонер не мав таких грошей при собі. Частину названої суми він виніс з будинку, за рештою довелося йти до банку та знімати з депозиту.

Загалом пенсіонер віддав шахраю 11 000 доларів США та 200 000 гривень, що в гривневому еквіваленті сягає понад півмільйона. Продавець контролював кожен етап, всюди супроводжуючи пенсіонера.

Лише згодом прилучанин вирішив звернутися до фахівця і підтвердити цінність покупки. Він показав монети спеціалісту з антикварної справи. Останній приголомшив пенсіонера: монети фальшиві, вони виготовлені з дешевого металу та лише мають нашарування золота і срібла. Тоді пенсіонер і подзвонив до поліції.

Прилуцькі правоохоронці одразу зорієнтували на пошуки зловмисника колег з інших підрозділів поліції Чернігівщини та сусідніх регіонів. Співробітники кримінальної поліції міста Прилуки проаналізували отриману інформацію від потерпілого, а також передивилися записи з камер відеоспостереження по маршруту слідування покупця та продавця у Прилуках.

«У ході реалізації оперативної інформації чоловіка затримали співробітники поліції Прилуччини у місті Фастів Київської області», — розповів начальник Прилуцького районного відділу поліції Назар Парацій.

Також він додав, що у скоєнні шахрайства підозрюється 29-річний громадянин Російської Федерації, що прибув до України на початку березня. Він курсував різними населеними пунктами країни у пошуках покупця монет, аж поки не натрапив на довірливого дідуся в Прилуках.

Назар Парацій також зазначив, що в ході санкціонованого обшуку автомобіля підозрюваного правоохоронці вилучили 11 000 доларів США та 200 000 гривень, здобутих злочинним шляхом. Також вилучено запас монет, які зловмисник ще не встиг реалізувати. Вилучене направлене на експертизу.

Слідчий поліції розпочав кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Поліція оголосила іноземцю повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

Наразі поліція перевіряє іноземця на причетність до скоєння інших злочинів на території України.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області