СБУ викрила українського провайдера, який роздавав інтернет терористам «днр»

Кіберфахівці Служби безпеки заблокували у Києві канал «легалізації» грошей терористичної організації «днр».

До оборудки причетне підприємство у сфері телекомунікаційних послуг, яке працює у тимчасово захопленому Донецьку і тісно взаємодіє з місцевою окупаційною адміністрацією.

Комерційна структура надає послуги інтернету і трансляції проросійських телеканалів на території регіону та регулярно сплачує «податки» до російського бюджету.

Частину своїх прибутків комерсанти «виводили» на підконтрольну українській владі територію для подальшого переведення в іноземну валюту і нелегального вивезення за кордон.

Для цього ділки зареєстрували у Києві однойменне фіктивне підприємство і відкрили понад 30 банківських рахунків, на які нелегально переводили гроші, отримані від бізнесу в Донецьку.

Під час обшуків в офісах та місцях проживання учасників схеми у столиці та Івано-Франківській області правоохоронці виявили майже 5 млн готівки у гривневому еквіваленті. Ще 1,5 млн – були приховані на рахунках п’яти українських банків.

Перевіряється інформація про використання цих коштів для фінансування російської агентури в Україні.

За даними слідства, незаконну діяльність організували троє керівників донецького інтернет-провайдера.

У 2014 році, після російського псевдореферендуму, ділки «переоформили» підприємство за «законодавством» країни-агресора і надали свої потужності для встановлення спецобладнання фсб, яке відстежує абонентів, а також почали транслювати антиукраїнський контент.

У результаті слідчо-оперативних дій співробітники СБУ затримали технічного директора компанії, який перебував на території Прикарпаття.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної організації).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та оголошення у розшук ще двох співзасновників комерційної структури, які переховуються в Донецьку та в одній з країн Євросоюзу.

Крім того, накладено арешт на все нерухоме майно зловмисників у різних регіонах України на понад 20 млн грн.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Заходи з викриття і блокування оборудки проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України