11 років ув’язнення за воєнний злочин – російського бурята-танкіста засудили за жорстоке поводження з жителем Макарівського району

За публічного обвинувачення прокурорів Житомирської обласної прокуратури військовослужбовця збройних сил російської федерації визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни, а саме, жорстокому поводженні з мирним жителем, нападі на цивільний об’єкт, незаконному затриманні та позбавленні волі, погрозах вбивством і пограбування цивільної особи (ч. 1 ст. 438 КК України).

Йому призначене покарання у виді 11 років позбавлення волі.

У суді доведено, що злочин скоїв під час тимчасової окупації Макарівського району Київської області військовослужбовець збройних сил росії, командир танку, уродженець бурятії.

Переховуючись від наступу ЗСУ, він захопив у полон місцевого жителя, пограбував його та, погрожуючи розстрілом, вимагав показати дорогу до місця розташування підрозділу окупантів. На щастя, чоловіку вдалося втекти та залишити окупанта на півдорозі.

Наразі військовий злочинець перебуває у міжнародному розшуку.

Стосовно обвинуваченого застосовувалося спеціальне судове провадження.

Досудове розслідування – Головного управління Нацполіції в області, оперативний супровід – контррозвідки Управління СБУ в області та відділу міграційної поліції ГУНП в області.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури