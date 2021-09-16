Уголовник угодил за решетку еще на 5 лет, купив в интернете фальшивые гривни

Сварщик из города Днепр обнаружил в интернете объявление о продаже «качественных копий гривен». Поскольку на зарплату рабочего особо не разгуляешься, мужчина, который имел за спиной прежние судимости, проявил себя как истинный авантюрист и решил расширить финансовые возможности, приобретя фальшивки по цене, значительно ниже оригинала.

Время от времени мужчина тратил по одной купюре, расплачиваясь ими в магазинах и столовых, где у продавцов не было специальных устройств для проверки подлинности банкнот. Оплачивая покупки, в среднем, на 300 гривен, сдачу с тысячегривенной фальшивки мошенник успешно забирал себе.

Спустя полгода, правоохранители города Днепр, наконец, вышли на след подозреваемого, предъявили ему подозрение и провели обыск. В ходе этого обыска у мошенника были обнаружены несколько поддельных банкнот, которые он не успел реализовать.

Согласно заключению экспертов-криминалистов, банкноты были отпечатаны на обычном струйном принтере, с имитацией водяных знаков и защитных лент, выполненных краской светло-серого оттенка. Эффект шероховатости банкнот был достигнут благодаря применению рельефного тиснения, при этом, каждая из них содержала уникальные серию и номер.

Несмотря на чистосердечное раскаяние и положительную характеристику с места работы, мужчина получил довольно суровое наказание из-за того, что многократно повторял свое преступное деяние, а также по причине наличия прежних судимостей. Приговор: 5 лет и 1 месяц тюремного заключения, а также необходимость оплатить расходы на криминалистические экспертизы, в размере более 10 тысяч гривен.

Объявления о продаже фальшивых гривен в интернете не редкость – эксперты отмечают, что особый их всплеск пришелся на начало 2021 года и связывают его с действиями преступных групп на неподконтрольной Украине территории. В большинстве случаев, правда, такие объявления размещают мошенники и, заплатив примерно 1,5 тысячи гривен предоплаты, покупатели рискуют остаться как без фальшивых денег, так и без настоящих. // internetua.com