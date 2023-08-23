На Одещині припинено діяльність нарколабораторії: вилучено 7,5 кг психотропів вартістю близько ₴14 млн.

За процесуального керівництва прокурорів Малиновської окружної прокуратури м. Одеси припинено діяльність нарколабораторії на Одещині.

За даними слідства, двоє братів організували у Роздільнянському районі незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту оптових партій психотропної речовини «Alfa-PVP».

Для ведення незаконного «бізнесу» спільники обладнали нежитлове приміщення своє матері. «Товар» виготовляли на замовлення та збували через Телеграм-крамниці.

Ділків затримали у порядку ст. 208 КПК України безпосередньо під час виготовлення психотропів.

Наразі спільникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України та за клопотанням прокуратури обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки, електронні ваги, обладнання для виготовлення психотропної речовини, зокрема полімерні каністри та бочки з прозорою рідиною, лабораторні штативи, тестери для кислотності води, будівельні міксери, скляні колби, лійки, респіратори, рукавички та холодильники.

Також вилучено майже 7,5 кг кристалічної речовини білого кольору, яка за результатом експрес-тесту містить наркотичний засіб креку (кокаїнової основи), а також 120 л наркотичної речовини в формі вільної основи та близько 200 л хімічних речовин, загальною вартістю на «чорному ринку» близько 14 млн гривень.

Крім того, перевіряється причетність до вказаної оборудки неповнолітнього сина одного з підозрюваних та особи, яка перебуває у слідчому ізоляторі і безпосередньо підшукує адміністраторів телеграм-каналів з метою збуту психотропів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників ДУ «Одеський слідчий ізолятор», Управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури