У Києві поліцейські затримали чоловіка за зберігання дитячої порнографії

Через телеграм-канал правопорушник переписувався із потерпілими, у ході чого просив надіслати йому відверті фото та відео. За протиправні дії фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слідчі Солом’янського управління поліції спільно зі співробітниками управління протидії кіберзлочинам у місті Києві викрили раніше не судимого 35-річного мешканця столиці на зберіганні дитячої порнографії.

Працівники поліції з’ясували, що чоловік переписувався із неповнолітніми через телеграм-канал та під час листування просив скинути йому відверті відео та фото. Однією із його жертв стала 10-річна киянка, однак протиправні дії незнайомця вчасно помітила мати дівчинки та звернулась до поліції.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання зловмисника правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютер, диски та флеш-накопичувачі. На одному із електронних носіїв поліцейські знайшли відеофайл із зображенням дитячої порнографії, який зі слів правопорушника він скачав з мережі Інтернет. Речові докази вилучили та направили на проведення експертних досліджень.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 301-1 Кримінального кодексу України — одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва