У Запоріжжі двох хірургів виправдали від звинувачень у корупції

Ленінський районний суд міста Запоріжжя визнав двох лікарів невинуватими у вимаганні і одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 17 лютого.

У 2021 році хірург КЗ «Міська клінічна лікарня № 3» робив жінці операцію — вирізав пухлину підшлункової залози. Її сини заплатили в касу за ліки і матеріали 10 тисяч гривень. Але згодом їм сказали дати ще 12 тисяч. Один із синів обурився, звернувся до правоохоронців і під їх контролем передав гроші тому хірургу, який був асистентом на операції.

У судовому засіданні медики вину не визнали. Лікар, який проводив операцію, пояснив, що у складних випадках для зменшення ризиків використовує апарат Лігашу, який належить йому особисто, а не лікарні. Проте витратні матеріали до апарату, зокрема гемостатичні губки, досить дорогі і лікарня їх не закуповує. Хірург стверджує, що використав власні губки і просив родичів, щоб відкшодували їх вартість. Сини пацієнтки розповідали, що коштів не мають, просили дати їм час, спілкування було неприємне, ходили постійно, набридали йому, тому він розмовляв з ними занадто емоційно і фактично він гроші не отримав. На відеозаписі із матеріалів НСРД зафіксовано, як лікар виганяє сина пацієнтки зі свого кабінету і каже, щоб гроші були завтра.

Кошти були виявлені при обшуку лікарні. Але хірург, якому їх давали, сказав, що гроші не брав. Того дня його вже покликали на операцію, тому він швидко зайшов до палати, поспілкувався з відвідувачем, забрав журнал та поспішив на операцію.

У судовому засіданні сини пацієнтки підтвердили, що чули від лікаря, що це гроші ніби за витратні матеріали, за якісь «губки», хоча вони вже купували матері ліки в аптеці. Конкретних погроз їм не висловлювали, але вони хотіли, щоб у матері було усе добре після операції, щоб їй приділяли увагу та добре лікували.

Дві медсестри та інтерн лікарні підтвердили, що під час операції використовувався апарат Лігашу, для якого потрібні витратні матеріали.

Суд виніс виправдувальний вирок за відсутністю складу кримінального правопорушення.