У Запоріжжі оголошено підозру членам ОЗГ, які викрали з офісу ювелірної мережі більше мільйона євро

До складу організованої злочинної групи входило троє осіб. Всі вони працювали в охороні закладу. Двом з них обрані запобіжні заходи, третього оголошено в розшук. Тривають слідчі дії.

14 червня 2021 року до чергової частини Головного управління Національної поліції в Запорізькій області звернувся представник компанії, яка має мережу ювелірних магазинів по всій Україні. Він заявив, що в офісному приміщенні по вулиці Рекордній у Запоріжжі, невідомий таємно, шляхом відключення сигналізації, проник до сейфової кімнати та викрав 20 тисяч доларів США, більше мільйона євро, а також близько трьох мільйонів гривень. За даним фактом слідчим було відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Т. в. о. начальника ГУНП в Запорізькій області Руслан Невожай розповів:

«Співробітники управління карного розшуку одразу висунули версію причетності до крадіжки працівника магазину. Адже сейфи були відкриті підбором коду, а записи з камер відеоспостереження зникли. Відпрацьовуючи її, оперативники виявили, що охоронець, 1974 року народження, уродженець Донецької області, працевлаштувався за підробленими документами під вигаданим прізвищем. Поліцейські встановили його справжню особу та поінформували усі пункти перетину українського кордону щодо прикмет та намірів зникнути з країни з великою сумою грошей. Менш ніж через дві доби, чоловіка, якого ми розшукували, зупинили працівники прикордонної служби під час спроби перетнути пропускний пункт в Луганській області».

Правоохоронці знайшли частину викрадених грошей в автомобілі, який зловмисник тільки-но купив та хотів поїхати на територію Російської Федерації. Залишок грошових коштів він заховав на території домоволодіння своїх батьків в Донецькій області. Купюри в національній та іноземній валюті були розкладені в поліетиленові пакети та закопані в землю. В ході проведення першочергових заходів, гроші виявили та вилучили працівники карного розшуку спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Запорізькій області. Завдяки вчасно вжитим заходам, більшу частину викраденої готівки вдалося повернути.

Колишнього охоронця ювелірної мережі було затримано відповідно до ст.208 КПК. Підозрюваний, під тягарем доказів, здобутих поліцейськими, зізнався у скоєному. Він повідомив, що за протекцією давнього товариша, влаштувався охоронцем, з метою здійснити крадіжку грошових коштів. Використовуючи камери відеоспостереження, він підібрав коди до сейфів, а у день скоєння злочину приблизно на годину вимкнув електропостачання і сигналізацію, щоб їх спустошити.

Крім цього, в ході подальших слідчо-оперативних дій було встановлено, що до скоєння кримінального злочину причетні ще двоє осіб. Чоловіки, 1972 та 1967 років народження, працювали на керівних посадах служби охорони ювелірного закладу. В автомобілі 49-річного зловмисника вилучені ювелірні вироби, а за місцем мешкання — грошові кошти в сумі понад 20 тисяч євро.

Крім цього, в помешканні цього ж фігуранта було вилучено гранату РГД-5. За фактом незаконного поводження зі зброєю відкрито ще одне кримінальне провадження.

За результатами розгляду клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу, на підставі ухвали суду, двох фігурантів взято під варту. Ще одного фігуранта оголошено в розшук.

Досудовим розслідуванням встановлено, що всі троє зловмисників для вчинення крадіжки діяли за заздалегідь розробленим спільним планом. Під час скоєння кримінального злочину у кожного з них була своя функція.

На підставі зібраних матеріалів 10 серпня слідчим слідчого управління обласної поліції, за погодженням з Запорізькою обласною прокуратурою, трьом фігурантам оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України у складі організованого злочинного угруповання. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Відео коментує: начальник відділу комунікації ГУНП в Запорізькій області Олена Лебединська;

Начальник відділу Управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області Олексій Сичов.

Відділ комунікації поліції Запорізької області