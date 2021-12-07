У Запоріжжі поліцейські розшукують злодіїв, що скоїли крадіжку грошових коштів з терміналу IBOX

Двоє зловмисників під виглядом працівників сервісного обслуговування, зрізали замок у терміналі поповнення рахунків та викрали близько 8 тисяч гривень. Відеоспостереження навколо платіжного терміналу, який стояв при вході до магазину, було відсутнє.

5 грудня до відділу поліції № 4 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що з терміналу самообслуговування при вході до продовольчої крамниці по вулиці Олімпійській, викрадено грошові кошти.

Слідчо-оперативною групою поліції на місті проведено огляд та опитування працівників торгового закладу. За їх свідченнями, близько 9.15 до магазину зайшов чоловік у медичній масці, представився працівником сервісної служби по обслуговуванню платіжного терміналу та попередив, що вони з напарником через технічні несправності, будуть проводити ремонт пристрою.

Доки персонал магазину займався своїми справами, зловмисники зрізали замок терміналу та заволоділи касетою купюроприймача, в якій за свідченням кампанії-власника, знаходились грошові кошти близько 8 тисяч гривень.

Слідчим розпочато розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. За місцем вчинення злочину працівники поліції провели невідкладні слідчі дії та обстеження.

Камери відеоспостереження у торговій залі, зафіксували правопорушників. На теперішній час по кримінальному провадженню тривають першочергові оперативно-розшукові дії, направлені на встановлення осіб, причетних до злочину та всіх обставин кримінального правопорушення.

Працівники запорізької поліції закликають представників банківських та комерційних установ посилити заходи безпеки: забезпечте облаштування відеоспостереження та охоронної сигналізації банкоматів і платіжних терміналів. Користуючись відсутністю належного охоронного контролю, зловмисники все частіше здійснюють їх пошкодження, з метою заволодіння грошовими коштами.

Відділ комунікації поліції Запорізької області