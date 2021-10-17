В Николаеве задержали пьяного военнослужащего, который отобрал у таксиста телефон

В Николаеве в субботу, 16 октября, спецназовцы полиции за полчаса разыскали грабителя, который отобрал у таксиста мобильный телефон.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

По спецлинии 102 поступило сообщение от водителя такси о том, что его ограбил клиент. По словам заявителя, пассажир, имел явные признаки опьянения, рассчитался без сдачи, однако требовал ее.

Между мужчинами возник спор, в ходе которой клиент забрал из машины мобильный телефон водителя и скрылся.

Приметы злоумышленника были оперативно переданы спецназовцам, которые патрулируют по городу, и уже через полчаса они разыскали грабителя. Им оказался 26-летний военнослужащий, у него изъяли мобильный телефон таксиста.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Украины («Грабеж»), предусматривающей до четырех лет лишения свободы, и проводят расследование обстоятельств преступления. // Преступности.НЕТ