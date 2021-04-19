На Сумщині взято під варту підозрюваного в умисному вбивстві матері

За клопотанням Роменської окружної прокуратури рішенням суду 16 квітня 2021 року підозрюваному в умисному вбивстві матері та нанесенні тілесних ушкоджень батькові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Мова йде подію, що сталась 14 квітня 2021 року в одному з приватних будинків у м. Ромни.

Під час сварки 35-річний чоловік вихопив із рук матері ніж, яким завдав їй множинні удари в шию та тулуб. Почувши крик, з вулиці прибіг батько. Він намагався зупинити сина, однак отримав декілька ударів молотком. З місця події чоловік утік, його мати померла на місці події, батько, за попередніми даними, отримав легкі тілесні ушкодження.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) КК України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Сумська обласна прокуратура