Киянина судитимуть за пограбування 87-річної бабусі

На час слідства раніше судимий за крадіжки та наркозлочини фігурант перебував під вартою. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадуємо, що у листопаді минулого року до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від перехожих про те, що невідомий чоловік пограбував пенсіонерку.

Як з’ясувалось, 42-річний киянин побачив стареньку на вулиці з пакунком, який вона поставила на землю щоб трохи перепочити. Порушник запропонував пенсіонерці допомогу, втім, зрозумівши, що 87-річна жінка не зможе чинити йому опір, схопив торбинку та втік. Небайдужі перехожі, які стали свідками події, одразу викликали правоохоронців.

Поліцейські оперативно прибули на місце та розшукали й затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вилучили у затриманого торбинку з викраденими речами жінки та частину грошових коштів, які згодом їй повернули.

Відомо, що зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та наркозлочини. Цього разу правоохоронці повідомили йому про підозру за ч.4 ст.186 Кримінального кодексу України та за рішенням суду помістили його під варту.

За грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва