На столичній Оболоні затримали чоловіка, який скоїв замах на вбивство знайомого та пограбував перехожу

Під час конфлікту зловмисник кілька разів вдарив товариша ножем у груди та спину, а потім напав на жінку і відібрав в неї гроші.

Затриманому оголошено про підозру, він перебуває під вартою. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Вночі на спецлінію 102 столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Героїв Дніпра лежить поранений чоловік. На місце події виїхали слідчо-оперативна група, патрульні та лікарі.

Як розповів начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков, потерпілого з черепно-мозковою травмою і множинними ножовими пораненнями грудної клітини та спини медики госпіталізували у стаціонар, а правоохоронці розпочали з’ясовувати обставини події:

«Під час відпрацювання інформації про поранення чоловіка ми отримали повідомлення про пограбування жінки на Оболонському проспекті. Киянка поверталась вночі додому та біля під’їзду на неї напав невідомий. Зловмисник, не звертаючи увагу на консьєржа, відібрав у потерпілої гроші, які були у гаманці, та втік. За отриманим описом киянки та інших свідків, а також після вивчення записів з камер відеоспостереження, ми встановили особу правопорушника, який з ножем напав на чоловіка. Зловмисника розшукали та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – 47-річний уродженець Вінниччини».

Поліцейські встановили, що чоловіки разом розпивали алкогольні напої та між ними стався конфлікт, у ході якого вінничанин кілька разів вдарив ножем опонента у груди та спину. Після скоєного зловмисник пішов та біля під’їзду багатоповерхівки помітив жінку й пограбував її.

«За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 186 (Грабіж) та частиною другою статті 15, частиною першою статті 115 (Закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури м. Києва ми повідомили фігуранту про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до 15-ти років позбавлення волі», — додав Євген Худяков.

Відділ комунікації поліції Києва