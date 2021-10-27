У Запоріжжі працівників автошколи викрито на вимаганні хабарів

Охочі отримати водійські посвідчення, які проходили навчання в одній із автошкіл Запоріжжя, могли отримати позитивний результат здачі практичного іспиту з водіння лише за умови надання хабаря. Правоохоронці вже затримали одну з учасниць корупційної схеми — адміністраторку навчального закладу — та проводять перевірку на причетність до злочинних дій співробітників сервісних центрів.

Працівники Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили схему систематичного отримання неправомірної вигоди, яка діяла в одній із автошкіл Запоріжжя. Зокрема слухачі закладу могли розраховувати на успішну здачу екзамену з водіння авто лише за умови надання хабаря.

Інструктори автошколи перед початком іспиту скеровували екзаменуючих до адміністратора закладу, який відкрито зазначав, що безпроблемна здача можлива тільки при сплаті 6 000 гривень.

Правоохоронці задокументували співробітницю автошколи на вимаганні грошей зі слухачки. Лише на третій спробі здачі екзамену, після надання ученицею зазначеної суми, їй погодили позитивний результат.

33-річну адміністраторку закладу затримали оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції. Під час санкціонованих обшуків вилучено мобільні телефони, «чорнові» записи, службову документацію, банківські картки та 21 комплект документів з анкетами слухачів автошколи, до яких були прикріплені гроші.

За процесуального керівництва Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя слідчі поліції готують оголошення про підозру фігурантці, затриманій в процесуальному порядку. Тривають подальші слідчі дії з метою встановлення інших учасників злочинної змови, зокрема і серед співробітників сервісних центрів, та притягнення їх до відповідальності.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України