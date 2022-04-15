У Запоріжжі шахрайська схема діяла під виглядом допомоги ЗСУ

Слідчими поліції встановлена причетність до правопорушення двох жителів міста. Зловмисники від імені посадовців, пропонували підприємцям Івано-Франківської області, надати грошові кошти ніби то на потреби військових.

12 квітня слідчим відділом Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області за допомогою колег з поліції Івано-Франківська за процесуального керівництва обласної прокуратури та на підставі повідомлення працівників УСБУ в Запорізькій області, було відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 25.03.2022,невідомі особи телефонували підприємцям Івано-Франківської області, та представляючись помічниками заступника місцевого губернатора, просили перерахувати грошову допомогу на потреби ЗСУ. За вказаний період часу, зловмисники заволоділи більше ніж 64 тисячами гривень.

В ході оперативно-слідчих дій було зібрано матеріали щодо причетності до правопорушення двох громадян — жінки та чоловіка, які проживають у Запоріжжі. Під час проведення огляду за їх місцями мешкання було вилучено кілька мобільних телефонів, комп′ютерна техніка, стартові пакети та сім-картки різних мобільних операторів.

Зараз слідством встановлюються інші особи, причетні до створення та втілення шахрайської схеми. Відповідно до санкції статті, шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Відділ комунікації поліції Запорізької області