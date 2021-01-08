У Запоріжжі викрили чоловіка, який займався звідництвом

Оперативники та слідчі, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, викрили факт надання зловмисником повії клієнту для отримання послуг сексуального характеру за грошову винагороду. Вилучені грошові кошти, мобільні телефони та інші речові докази.

Співробітники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми в Запорізькій області, отримали інформацію, що чоловік 1990 року народження на території міста Запоріжжя займається звідництвом та втягненням осіб жіночої статті в заняття проституцією. За цим фактом слідчим Вознесенівського відділення поліції було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).

«Під час досудового розслідування встановлено, що фігурант розповсюджував номери мобільних телефонів в готелях та саунах міста Запоріжжя, за допомогою яких пропонував клієнтам вказаних закладів повій для надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду. Крім цього, особисто здійснював охорону, супровід повій під час виїздів до клієнтів в сауни, готелі, орендовані квартири, отримував кошти, зароблені за кожну добу, шукав дівчат для роботи повіями», — розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Дмитро Клименко.

6 січня оперативники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми спільно зі слідчими Вознесенівського відділення поліції, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури Запорізької області, задокументували факт звідництва. Фігурант за грошову винагороду у розмірі тисячі гривень надав повію клієнту для отримання послуг сексуального характеру. У зловмисника були вилучені грошові кошти, робочі записи, мобільні телефони.

Наразі досудове розслідування триває. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Запорізької області