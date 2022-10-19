У Запоріжжі викрили ОЗГ, яка утримувала бордель

Місце розпусти діяло на території міста під виглядом лазні. Крім базового сервісу клієнтам за додаткову плату пропонували ще й секс-послуги. За фактами злочинної діяльності відкрито кримінальні провадження.

У рамках досудового розслідування за фактом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, оперативники управління міграційної поліції та відділу поліції № 1 Запорізького райуправління ГУНП в Запорізькій області під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури відпрацювали оперативну інформацію щодо утримання місця розпусти під вивіскою готельно-банного комплексу.

Поліцейські встановили, що до злочинної діяльності причетна група з трьох місцевих жителів – власника закладу та його помічників-адміністраторів. Фігуранти пропонували клієнтам за додаткову плату доповнити базовий сервіс сексуальними послугами. А до надання таких послуг залучили жінок різного віку. Вартість інтимного сервісу становила 1700 гривень, з них 700 гривень забирали собі сутенери.

Так, у режимі суворої конспірації бордель функціонував близько року.

Правоохоронці задокументували вісім епізодів злочинної діяльності та зібрали достатню доказову базу. Також в готельно-банному комлексі, за адресами мешкання та у автомобілях фігурантів за силової підтримки спецпризначенців БПОП проведено санкціоновані обшуки. Правоохоронці виявили та вилучили грошові кошти, отримані злочинним шляхом, чорнові записи та мобільні телефони. Речові докази направлено на експертне дослідження.

Усім учасникам угруповання повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво) та ч. 3 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Запорізької області