У Запоріжжі затримали наркомана, який травмував поліцейського

Раніше судимий чоловік у грубій формі висловлювався в бік правоохоронця, після чого наніс йому травми голови. В порядку ст. 208 КПК України зловмисника затримано. Ведуться слідчі дії.

2 грудня близько 15 години до чергової частини відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції по спецлінії «102» надійшло повідомлення про те, що того ж дня годиною раніше до 9-ї міської клінічної лікарні міста Запоріжжя за медичною допомогою звернувся працівник поліції з травмою голови.

Вжитими заходами встановлено, що 2 грудня о 10.50 годині співробітник відділу поліції № 5 Запорізького РУП, перебуваючи на служби, під час відпрацювання виклику по вулиці Дорошенка, отримав тілесні ушкодження від пересічного громадянина.

Порушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 40-річний житель обласного центру, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини. Згідно висновку медичного обстеження, зловмисник знаходився у стані наркотичного сп’яніння.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. На даний час вирішується питання повідомлення фігуранту про підозру у скоєнні злочину за ознаками ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України «Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків». За вчинені дії чоловіку загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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Відділ комунікації поліції Запорізької області