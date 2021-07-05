У Затоці під Одесою вбили мешканця Львівської області

У Затоці під Одесою затримали 23-річного жителя Сум, який днями кілька разів ударив ножем 48-річного чоловіка, щo приїхав на заробітки із Львівської області.

Як повідомили в прес-службі ГУ Національної поліції в Одеській області, скоївши злочин, хлопець втік, прихопивши з собою сумку з речами убитого.

Все сталося в магазині, співробітники якого відразу викликали «швидку», однак врятувати життя потерпілому не вдалося.

Працівники тим часом затримали нападника, не давши йому втекти з селища, де він відпочивав з сім’єю, і зібрали речові докази (викрадені речі вбитого і ніж), яких молодик намагався позбутися.

На даний момент правопорушнику оголошено підозру в умисному вбивстві, передбаченому частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Його взяли під варту.

За скоєне чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. // «ФАКТИ»