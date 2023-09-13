У заволодінні бюджетними коштами, виділеними на харчування осіб, які нібито утримувались у ІТТ підозрюють колишнього поліцейського

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури колишньому начальнику одного з ізоляторів тимчасового тримання ГУНП в Закарпатській області повідомлено про підозру у незаконному і безоплатному обертанні бюджетних коштів на користь третіх осіб, а також службовому підробленні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що діючий на той час керівник ІТТ розробив механізм незаконного заволодіння державними коштами, виділеними на харчування осіб, яких утримують в ізоляторі. Він підписав фальсифіковані акти надання послуг, на підставі яких підприємцеві перераховано зайвих 36 тис. грн. При цьому у документації кількість порцій була штучно збільшена та значно перевищувала реальну кількість, необхідну для осіб, які фактично утримувались у ІТТ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Шостий слідчий відділ ТУ ДБР за оперативного супроводу Закарпатського управління ДВБ НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури