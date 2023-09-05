У заволодінні понад ₴1 млн. бюджетних коштів під час реконструкції школи на Житомирщині підозрюють підрядника

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Житомирської обласної прокуратури експосадовцю повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, та службовому підробленні, тобто у видачі завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідство встановило, що зловживання з бюджетними коштами скоєне декілька років тому під час реконструкції загальноосвітньої школи в Овруцькому районі.

Підозрюваний, перебуваючи на той час на посаді директора приватного товариства-підрядника, зобов’язався виконати реконструкцію навчального закладу з належною якістю.

Однак обумовлених у договорі зобов’язань не дотримався. Зокрема, звітуючи про виконання реконструкції школи, завищив обсяг робіт та вартість використаних матеріалів, вніс до офіційних документів неправдиві відомості та віддав замовнику для оплати.

Унаслідок цього на рахунок підрядника з бюджету зайво перераховано понад один мільйон гривень, якими він заволодів.

Наразі вживаються заходи щодо стягнення з підозрюваного заподіяної шкоди.

Це не єдине кримінальне правопорушення фігуранта. Наразі у суді розглядається обвинувальний акт стосовно нього за фактом аналогічного зловживання з бюджетними коштами.

Досудове розслідування проводить ГУ Нацполіції в області. Оперативний супровід здійснює УСБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури