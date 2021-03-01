Обкрадене будівництво – під час обшуку у селищного голови знайдено сотні тисяч доларів (фото)

Дергачівською місцевою прокуратурою Харківської області розпочато кримінальне провадження за фактом набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ч.1 ст.368-5 КК України).



Так, під час процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, за фактом привласнення грошових коштів (ч. 3 ст. 191 КК України) службовими особами Малоданилівської об’єднаної територіальної громади за проведення капітального ремонту будівель на території району проведено процесуальні дії.

За результатом проведення ряду обшуків, у тому числі за місцем мешкання одного із селищних голів виявлено та вилучено понад 1 600 000 гривень та понад 200 000 доларів США. Ухвалою Дергачівського районного суду Харківської області на вказані грошові кошти накладено арешт.

В ході вивчення останніх декларацій розміщених у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування встановлено, що вказана сума грошових коштів селищним головою не задекларована та її набуття може бути незаконним.

Досудове розслідування проводить слідчі відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 та оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Примітка, відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Примітка, відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури