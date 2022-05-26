У Здолбунові арештували чоловіка, який кинув вибухівку у родичку з дитиною

Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу 35-річному зловмиснику відбулось сьогодні, 26 травня.

Нагадаємо, ввечері 23 травня за місцем проживання 28-річної здолбунівчанки між нею та її 35-річним двоюрідним братом, жителем Олександрії, виник конфлікт. Під час сварки матір із малолітньою дитиною вийшла з будинку, а родич вибіг за ними та на вулиці кинув услід невідомий пристрій, що здетонував у повітрі. Потерпілих жінку із малолітньою дитиною госпіталізували.

Слідчі відділення поліції №6 (м. Здолбунів) Рівненського РУП за процесуального керівництва Здолбунівської окружної прокуратури повідомили 35-річному зловмиснику про підозру за фактом замаху на умисне вбивство двох осіб, в тому числі малолітньої дитини, а також за незаконне поводження з боєприпасами за ч.2 ст.15, п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 115, ч.1 ст. 263 КК України.

Здолбунівський районний суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб.

Відповідно до санкції статті 35-річному зловмиснику може загрожувати позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

Крім того, за результатами проведеного 24 травня санкціонованого обшуку у підозрюваного поліцейські виявили та вилучили корпус гранати та запал до неї, які він зберігав у підвальному приміщенні. У рамках кримінального провадження встановлюватимуться походження боєприпасів, які скеровані на експертизу.

Відділ комунікації поліції Рівненської області