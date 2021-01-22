Жителя Чугуева подозревают в убийстве матери

Полиция сообщила 49-летнему безработному жителю райцентра Чугуев о подозрении в том, что 20 января он насмерть забил палкой собственную мать, прикованную к постели из-за болезни.

Об этом Харків Times сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

До того мужчину задержали после выявления тела убитой 81-летней женщины.

«Работники полиции установили, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и поссорился с матерью. В ходе конфликта он до смерти забил деревянной палкой 81-летнюю женщину, прикованную к постели из-за болезни», — говорится в сообщении.

В полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство). Вещественные доказательства изъяты. Если в суде вина подозреваемого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет.