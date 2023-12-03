На Дніпропетровщині п’яний водій збив неповнолітніх дівчат і втік

Дорожньо-транспортна пригода сталась 1 грудня близько 21:05 в одному із селищ Верхньодніпровської територіальної громади. Водій втомобіля «ВАЗ 2107» скоїв наїзд на двох пішоходів – дівчат 13- та 15 років, після чого втік з місця події. Внаслідок ДТП неповнолітні отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до обласної клінічної лікарні м. Дніпра.

Поліцейські відділення поліції № 3 Кам’янського РУП встановили особу водія – ним виявився 41-річний житель Кам’янського району. Зловмисника розшукали, його автомобіль з характерними пошкодженнями вилучили на штрафмайданчик.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. За скоєне водію-втікачу загрожує покарання – позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортним засобами на строк від трьох до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам`янського РУП