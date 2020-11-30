В Одессе пьяный водитель дрался с полицейскими и кусался

Патрульные полицейские задержали на Атамана Головатого 34-летнего жителя Тарутино, который сел пьяным за руль BMW316 и нарушал правила дорожного движения.

Как стало известно «Думской» от источника в полиции, после остановки мужчина повел себя агрессивно – отказывался выходить из машины и показывать водительские права.



После этого он начал бросаться на полицейских и провоцировать драку. Дебошир нанес лейтенанту полиции травму плечевого сустава правой руки, а младшего сержанта укусил за руку в районе бицепса и ударил коленом.

Нарушителя удалось скрутить и доставить на медицинское освидетельствование состояния опьянения.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа).