У жителя Волновахи поліцейські вилучили марихуани майже на мільйон гривень

Навесні чоловік придбав через Інтернет насіння коноплі, виростив, зібрав та вже підрахував прибуток з отриманого «врожаю». Про те його задумам завадили працівники поліції, які під час санкціонованого обшуку вилучили у нього весь наркотовар. Вилучене направлено на проведення експертного дослідження.

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Донецькій області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України отримали інформацію про незаконну діяльність жителя міста Волноваха, який займається вирощуванням та переробкою конопель з метою подальшого розповсюдження. За даним фактом слідчі Донеччини розпочали кримінальне провадження.

Поліцейські, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури провели санкціонований обшук за місцем мешкання фігуранта. У результаті – вилучено висушені кущі коноплі та шишки марихуани.

Вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить близько мільйона гривень.

За словами 38-річного фігуранта, навесні він придбав насіння коноплі через мережу Інтернет. У подальшому, виростив наркорослини на своїй присадибній ділянці з використанням крапельного зрошення та спеціальних добрив. Отриманий «врожай» планував збувати наркозалежним.

За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

За незаконні діяння фігуранту загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України