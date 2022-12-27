В Україні заарештували майно російського олігарха Усманова на ₴2 млрд.

На території портів знайшли підпільні склади з залізною рудою, що належить його компанії.

В Україні арештували майно російського олігарха Алішера Усманова на майже 2 млрд грн. На території портів в Україні знаходились підпільні склади з залізною рудою, що належить його компанії.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Зазнаачається, що в результаті слідчо-оперативних дій спільно з детективами Бюро економічної безпеки встановлено місцезнаходження підпільних складів РФ, де зберігали понад 160 тис. тонн української залізної руди.

Приховану сировину виявлено на території декількох морських портів України.

“Встановлено, що знайдена партія залізної руди належить компанії російського олігарха, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва кремля Алішера Усманова. Після 24 лютого цього року на нього накладено санкції РНБО України, США та Євросоюзу”, – зазначили в СБУ.

За оперативною інформацією, приховану сировину намагались нелегально переправити морськими суднами на територію РФ. Після цього корисні копалини планували передати на потреби металургійної галузі та воєнно-промислового комплексу рф для забезпечення потреб російських окупаційних угруповань.

Втім, співробітники СБУ зірвали ці плани Москви.