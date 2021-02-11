У Житомирі чоловік викрав з картки товариша 30 тис. гривень

Житомирські поліцейські викрили чоловіка у крадіжці 30 тисяч гривень з банківського рахунку

Днями оперативники кримінальної поліції обласного центру встановили причетність місцевого жителя до крадіжки грошей з банківського рахунку житомирянина. Вказані кошти правоохоронці в порушника вилучили, розпочато слідство.

До Житомирського районного управління поліції звернувся 42-річний чоловік з повідомленням про крадіжку. За словами заявника, уранці 5 лютого він побачив кілька смс-повідомлень, в яких йшлося про зняття грошей з його банківської картки. Перевіривши інформацію, чоловік дійсно виявив зникнення з рахунку усіх коштів, а це — близько 30 тисяч гривень.

У результаті проведених розшукових заходів місцеві оперативники кримінальної поліції встановили місця видачі готівки та особу ймовірного викрадача. Ним виявився 34-річний колега по роботі заявника.

Зі слів останнього, напередодні ввечері вони з напарником чаркували в одній компанії за містом. Приводом для свята стало одержання чоловіками заробітньої плати, а отже картка заявника тільки-но поповнилася на кругленьку суму.

Пізно увечері, скориставшись тим, що колега заснув, 34-річний житомирянин викрав з його кишені мобільний телефон і банківську карту та подався до обласного центру. Там він зупинився поблизу кількох терміналів самообслуговування, де і зняв з рахунку заявника близько 30 тисяч гривень.

Відразу потому «товариш» повернувся за місто і розклав «позичені» речі по місцях. На ранок же, почувши історію свого колеги, останній щиро дивувався викраденню коштів та співчував йому.

Проте вже через декілька годин з молодиком спілкувались оперативники Житомирського районного управління поліції. У скоєному той зізнався, зняті в терміналах кошти правоохоронці в нього вилучили.

Нині за даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Правова кваліфікація події — ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Законодавством же таємне викрадення чужого майна карається від штрафних санкцій і аж до 3 років ув’язнення. // zhitomirnews.com