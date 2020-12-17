У Житомирі компанія підлітків-гастролерів із Закарпаття обкрадала квартири

16 грудня у Житомирі патрульні затримали 5-х молодих жителів Закарпаття за підозрою у щойно вчиненій крадіжці з оселі місцевого подружжя. Троє з них, які не досягли повноліття, поміщені до медичного закладу. З двома іншими наразі працюють поліцейські міського відділу поліції. Триває з’ясування усіх обставин.

Близько 20.30 до поліції зателефонувала жителька обласного центру із повідомленням про крадіжку грошей зі своєї квартири. За словами заявниці, її чоловік вийшов з під’їзду на вулицю на кілька хвилин, не замкнувши вхідні двері квартири. Коли повертався, на сходинковому майданчику побачив групу незнайомих підлітків, які швидко спускались сходами. У своїй квартирі господар виявив пропажу із сумки, що знаходилась у коридорі, гаманця із грошима і банківськими картками.

Чоловік зміг описати прикмети підозрілих молодиків у під’їзді, тож орієнтування на їх розшук було передано зовнішнім нарядам правоохоронців, які працювали у мікрорайоні авто- і залізничного вокзалу в обласному центрі. Водночас у квартирі заявників обставини події фіксували працівники слідчо-оперативної групи Житомирського відділу поліції.

Уже за пів години патрульні поліцейські помітили і зупинили на одній з вулиць компанію з п’ятьох молодих людей, прикмети яких співпадали з указаними в орієнтуванні. Господар квартири упізнав у них тих, кого зустрів на сходинковому майданчику свого під’їзду. А в одного із парубків поліцейські виявили окремі викрадені речі. Для подальшого з’ясування обставин і встановлення осіб затриманих доставили до відділку поліції.

– Наразі відомо, що усі вони не місцеві, приїхали до Житомира із Закарпаття і мали на меті подорожувати далі. Також з’ясовано, що троє із доставлених неповнолітні: найменшому з них – 10 років, найстаршому – 15. Відтак дітей ми помістили у медичний заклад і встановлюємо їх батьків або інших відповідальних осіб. З двома іншими – раніше судимим 19-річним парубком і 18-річною дівчиною – продовжують працювати слідчі, — розповів т.в.о. начальника Житомирського ВП ГУНП Сергій Синявський.

У рамках розпочатого за ст. 185 (Крадіжка) КК України кримінального провадження поліцейські перевіряють закарпатців на причетність до інших подібних злодіянь у Житомирі.

Водночас правоохоронці закликають громадян до обачності і обережності. Не ризикуйте власним майном, залишаючи двері ваших домівок незамкненими на час вашої навіть нетривалої відсутності. Такою легковажністю можуть скористатися шукачі легкої наживи. Якщо ви помітили підозрілих осіб біля свого помешкання або осель власних сусідів по сходинковому майданчику, повідомте про це до поліції. Ваша уважність і швидке інформування допоможуть поліцейським попередити злочин або ж оперативно розкрити вже скоєне злодіяння. // Житомирські новини