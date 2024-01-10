Створив фіктивний «інвестиційний фонд» – на Львівщині судитимуть обвинуваченого у шахрайстві

Мешканця міста Червонограда віком 24 роки викрили оперативники Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області спільно зі слідчими Львівського районного управління поліції №1, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, в одному з месенджерів у мережі Інтернет підозрюваний створив акаунт, в якому опублікував оголошення з пропозицією інвестування грошових коштів та отримання прибутку в подальшому для усіх охочих. Гроші «вкладники» переказували зловмиснику на банківський рахунок, проте, інвестувати кошти «клієнтів» він наміру не мав, натомість – привласнював усі гроші, отримані від своєї незаконної діяльності. Поліцейські задокументували кілька таких фактів.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до п’яти років.

Досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

Відділ комунікації поліції Львівської області