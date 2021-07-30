В Днепре осужден педофил, изнасиловавший 9-летнего мальчика

В Днепре Кировский районный суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал 9-летнего мальчика.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Днепропетровской области.

Инцидент произошел в мае 2018 года. Так, трижды судимый 43-летний мужчина (последний раз за аналогичное преступление) изнасиловал ребенка с применением физической силы. Мальчик в тот момент находился без присмотра родителей.

Свою вину злоумышленник не признал. Однако она была полностью доказана прокуратурой.

Суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы.