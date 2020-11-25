У Житомирі поліцейські попередили замовне вбивство (відео)

24 листопада слідчі Слідчого управління ГУНП Житомирщини, поліцейські Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції та бійці КОРДу ГУНП під процесуальним керівництвом прокуратури регіону затримали жителя обласного центру за підозрою у готуванні замовного вбивства.

Попередньо встановлено, що чоловік мав наміри вирішити підприємницькі питання на свою користь, усунувши свого бізнес-партнера.

Близько місяця тому поліцейські отримали оперативну інформацію про готування особливо тяжкого злочину. Для перевірки відомостей слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до статей 14 (Готування до кримінального правопорушення) та 115 (Умисне вбивство) КК України. У ході досудового розслідування правоохоронці провели низку слідчо-розшукових заходів, у тому числі непублічного характеру. У результаті вказана інформація знайшла своє підтвердження.

За наявними відомостями, один із житомирських підприємців планував усунути свого партнера по бізнесу, замовивши його кілеру. Попередньо відомо, що чоловік мав загинути у результаті нібито нещасного випадку.

24 листопада слідчі СУ ГУНП, поліцейські Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції та бійці КОРДу затримали 41-річного жителя обласного центру після передачі ним завдатку для виконання злочинного наміру. Загалом, за наявною інформацією, після виконання замовлення чоловік обіцяв сплатити виконавцю 15 тис. доларів США.

Наразі він затриманий у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Вирішується питання про оголошення чоловікові підозри за ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), п. 6 (з корисливих мотивів), п. 11 (вчинене на замовлення) ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Подібні протиправні дії караються до 15 років позбавлення волі або довічним ув’язненням.

Відділ комунікації поліції Житомирської області