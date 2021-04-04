В Одессе многодетная мать усыпляла и обворовывала мужчин 

Мать пятерых детей вместе с несовершеннолетней подельницей знакомилась с мужчинами в ночных клубах. Они обещали «ночь любви», а придя домой к клиенту, подсыпали снотворное в алкоголь и выносили все ценное из квартиры.

Об этом корреспонденту Украинской Службы Информации стало известно из судебного реестра.

Мать пятерых детей, ромской национальности, и несовершеннолетняя познакомились с первой жертвой в клубе «Лайла» на Екатерининской. Девушки выбрали уже пьяного мужчину и после общения вместе с ним отправились к нему домой. Там они добавили в его напиток раствор клозапина, дождались когда он заснет и вынесли из квартиры ценные вещи.

Они украли телевизор, кофеварку, ноутбук, рюкзак для ноутбука, 2 мобильных телефона, 2 мужских браслета, 3 флакона дорогих, мужских парфюмов, 2 пары мужских часов, кошелек, где была кредитка, на которой находилось более 7 тысяч гривен, также они оформили кредит и потратили более 13 тысяч гривен. Общая сумма ущерба – более 100 тысяч гривен.

Второго мужчину они нашли в караоке-клубе «Марракеш» на площади Деревянко. Подельницы провернули ту же аферу и смогли украсть две дорогие цепочки, крестик, айфон, куртку, деньги и кредитку, чем нанесли жертве ущерб на сумму более чем 80 тысяч гривен.

Многодетную мать осудили сразу по нескольких статьям, в том числе и за то, что втянула в преступную деятельность несовершеннолетнею. В итоге воровка проведет в тюрьме 2 с половиной года.