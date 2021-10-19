У Житомирі суд заборонив домашньому тирану наближатись до дружини та дітей

Днями суд обмежив 35-річного житомирянина у спілкуванні з родиною, заборонивши йому на пів року будь-які контакти з дружиною та трьома дітьми через насильство щодо них. Загалом з початку року житомирські поліцейські припинили понад 700 фактів тиранії в сім’ях. У 6 випадках кривдникам суд виніс обмежувальні приписи із забороною контактувати з потерпілими членами родини на тривалий час.

35-річна містянка звернулася до правоохоронців наприкінці вересня через психологічне насильство, яке вчиняв тривалий час її співмешканець, а інколи дозволяв собі і фізичне. Усі події відбувалися у присутності малолітніх дітей, найстаршому з яких 5 років, а наймолодшому лише нещодавно виповнився 1 рік.

Того дня поліцейські оформили відносно кривдника адміністративний протокол за ст. 173-2 (Вчинення насильства в сім’ї, невиконання захисного припису або непроходження корекційної програми) КУпАП та роз’яснили наслідки подібної поведінки для нього у подальшому. Кривдника взяли на відповідний облік.

До вирішення проблеми родини поліцейські долучили також психологів та працівників соціальних служб, які працювали з потерпілою та малечею. Жінку та дітей на певний час ізолювали від чоловіка, надавши тимчасовий прихисток. Однак кривдник не залишав спроби чинити психологічний тиск на дружину, постійно їй телефонуючи. Відтак поліцейські, які постійно моніторили його дії, звернулися до суду з клопотанням про винесення йому обмежувального припису.

— Нині чоловікові рішенням суду заборонено жодним чином (самостійно чи через посередників) спілкуватися з родиною, – розповіла начальник сектору протидії домашньому насильству Житомирського РУП Марія Зуб. – Упродовж пів року потерпіла від домашнього насильства зможе без впливу свого співмешканця вирішити питання про майбутнє місце проживання та організувати належний побут. Нині реабілітацію їй та дітям забезпечують відповідні спеціалісти соціальних служб та психологи.

Загалом з початку року житомирські поліцейські склали 745 адміністративних протоколів за скоєння насильства у сім’ї. Також з ініціативи правоохоронців судом було винесено 6 обмежувальних приписів відносно кривдників із забороною спілкування з потерпілими упродовж тривалого періоду.

Житомирське районне управління поліції