У Житомирі власник кафе напав на патрульних

У зв’язку з поширенням недостовірної інформації на одному з житомирських інформаційних сайтів Патрульна поліція Житомирської області повідомляє:

27 липня, близько 1-ї години ночі, патрульним поліцейським надійшло повідомлення, що на вулиці Радивільська у закладі громадського харчування гучно грає музика, а також відпочивають громадяни чим порушують правила карантину.

Інспектори патрульної поліції прибули на місце виклику та увійшли до кафе, двері якого були відчиненими оскільки там відпочивали відвідувачі закладу.

Патрульні поліцейські зафіксували факт порушення правил карантину та поспілкувавшись з адміністратором, пояснили, що заклад необхідно зачинити.

Через певний проміжок часу на місце виклику прибув громадянин, що представився власником закладу однак будь-яких документів, що підтверджували слова чоловіка останній не надав.

Надалі, громадянин, який представився власником закладу громадського харчування намагався вчинити з патрульними поліцейськими бійку, шарпав за форменний одяг.

В результаті неправомріних дій чоловіка патрульні отримали тілесні ушкодження.

На адміністратора кафе патрульні оформили адміністративний протокол за ст. 44-3 КУпАП (Порушення правил щодо карантину людей) та викликали на місце події працівників слідчо-оперативної групи для фіксації неправомірних дій громадянина. За нанесення тілесних ушкоджень (ст. 345 ККУ) власником кафе працівникам поліції слідчим відділом міського відділу поліції внесено відомості до ЄРДР.

З приводу внесення Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань відомостей до ЄРДР, а саме перешкоджання ведення господарської діяльності повідомляємо, що до управління патрульної поліції в Житомирській області надійшов лист від Державного бюро розслідувань відповідно до якого в діях патрульних поліцейських ознак кримінального порушення не виявлено.

Посилання на статтю.

Патрульна поліція Житомирської області