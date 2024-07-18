У Британії скасували наказ про анонімність для підлітків, засуджених за вбивство 14-річного хлопця

Підлітки Кайл Дермоді та Трей Стюарт-Гейл були визнані винними у вбивстві 14-річного Натаніеля Шані в 2023 році в Манчестері, Британія.

Через рік після винесення вироку, суд скасував заборону на публікацію фото та імені через “істотний суспільний інтерес”,пише The Telegraph.

Цьому передували звернення ЗМІ.

“Громадськість захоче знати особи тих, хто вчинив такий серйозний злочин, щоб зрозуміти, як діти такого віку можуть це зробити.

Злочин із застосуванням ножа в цілому та обставини цієї конкретної справи становлять значний суспільний інтерес“, – зазначила суддя Елленбоген.

Хлопці були знайомі між собою. Натаніель Шані та Кайл Дермоді були друзями та разом відвідували академію в Манчестері.

У день вбивства Трей Стюарт-Гейл вкрав канабіс у друга Натаніеля Шані. Останній сприйняв інцидент як “втрату обличчя” і хотів за будь-яку ціну повернути наркотики.

Хлопці домовились зустрітися сам на сам, щоб розібратися. Натаніель вдарив Кайла – той дістав ніж і вдарив його в шию.

Трей був озброєний викруткою, “підбадьорював і допомагав” Кайлу.

Під час судового розгляду справи Кайл Дермоді стверджував, що діяв у порядку самозахисту, бо Натаніель Шані нібито мав ніж.

Наступного дня Трей Стюарт-Гейл здався поліції та зізнався, що мав при собі викрутку, хоча й заперечував, що використав її. Після суду обох хлопців визнали винними у вбивстві.

Їхні імена тримали в секреті, однак після того, як ще двоє 12-річних хлопців зарізали ножем 19-річного Шона Сісахая, заборону зняли. Їх назвали наймолодшими вбивцями у Великій Британії.

“Те, що Натаніель Шані мав померти через хлопців такого ж віку, є трагедією – на жаль, це вже не шокує.

Якими б не були його недоліки, Натаніель не заслуговував на смерть, і не в такий жорстокий спосіб. Він заслуговував на можливість покращити себе та зробити позитивний внесок у суспільство“, – підсумував суддя під час винесення вироку.

14-річний Кайл Дермоді має відсидіти щонайменше 13 років, тоді як Трей Стюарт-Гейл проведе під вартою не менше 10 років. // УП. Життя