Судитимуть чоловіка, який «замінував» столичну станцію метро «Хрещатик»

За скоєний злочин йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Наприкінці листопада минулого року до чергової частини столичного главку зателефонував чоловік та повідомив про те, що потяг, який рухається до станції метро «Хрещатик» зірветься через дванадцять хвилин. Негайно призупинили рух поїздів, поліцейські евакуювали пасажирів та закрили вхід пасажирів на станцію.

Як розповів заступник начальника – начальник слідчого відділу управління поліції в метрополітені Олексій Журавель, працівники профільних служб, які працювали на станції столичної підземки будь-яких небезпечних предметів не виявили:

«У ході оперативно – розшукових заходів ми встановили особу «мінера» та згодом його затримали. Ним виявився раніше не судимий луганчанин, 1979 року народження. За процесуального керівництва місцевої прокуратури № 7 ми повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною першою статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід – нічний домашній арешт».

Наразі слідчі управління поліції в метрополітені завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт разом із матеріалами кримінального провадження до суду. Фігуранту за скоєний злочин загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва