У Житомирі оперуповноважений у службовому кабінеті побив свідка

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури, на підставі зібраних слідством доказів, працівнику територіального управління поліції повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 365 КК України).

Слідство встановило, що кримінальне правопорушення оперуповноважений сектору кримінальної поліції одного з територіальних райуправлінь поліції скоїв у червні 2022 року, перебуваючи у службовому кабінеті.

Підозрюваний під час допиту громадянина у якості свідка, який прийшов добровільно до відділення поліції, безпідставно застосував до нього фізичну силу та заподіяв легкі тілесні ушкодження.

Наразі до суду готується клопотання щодо відсторонення особи від посади та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводить другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління ДБР, розташованого у місті

Хмельницькому за оперативного супроводу Житомирського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури