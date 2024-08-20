У Житомирі поліція викрила 49-річного сутенера

Жителя Житомирського району затримали під час одного з епізодів протиправної діяльності, пов’язаної з сексуальною експлуатацією жінок. Слідчі повідомили йому про підозру в учиненні кримінального правопорушення.

Оперативники відділу міграційної поліції ГУНП в Житомирській області провели документування незаконних дій 49-річного чоловіка.

Попередньо встановлено, що він підшукував «клієнтів» для жінок, що надавали відповідні послуги, доставляв їх до обумовленого місця та отримував оплату. Правоохоронці зафіксували, що чоловік «опікувався» таким чином двома місцевими жительками віком 30 та 32 років.

Уночі 16 серпня поліцейські затримали фігуранта після чергового доставлення жінки до одного з місць відпочинку та отримання коштів від «клієнта». У нього вилучили понад 12 тисяч гривень готівки, кілька мобільних телефонів та автомобіль «Mazda».

Слідчі Житомирського райуправління поліції, під керівництвом окружної прокуратури, повідомили чоловікові про підозру у забезпеченні заняття проституцією іншою особою (сутенерстві), вчиненому повторно та щодо кількох осіб (ч. 2 ст. 303 КК України). Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Відповідно до чинного законодавства такі протиправні дії караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років.

Водночас поліцейські закликають громадян не замовчувати факти протиправної експлуатації людей, зокрема, втягнення в заняття проституцією або примушуванні до такої діяльності з використанням обману, шантажу погроз тощо. Якщо ви, чи ваші знайомі потребують допомоги, зверніться за телефоном Гарячої лінії з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей 1547 або безпосередньо до відділу міграційної поліції області (098)7922018.

Відділ комунікації поліції Житомирської області